Москва, , 12:26 — REGNUM Видеозапись пуска российских крылатых ракет «Калибр» с подводной лодки из акватории Черного моря по наземным военным объектам киевских боевиков обнародовало 4 мая Минобороны России.

Пуск ракеты комплекса «Калибр-ПЛ» с подводной лодки

На выложенных в интернет кадрах видно, как происходит пуск нескольких указанных ракет с подлодки, которые затем уходят в направлении указанных им целей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе специальной военной операции силы Донецкой Народной Республики освободили от националистов 175 населённых пунктов.