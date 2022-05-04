Москва, 4 мая 2022, 12:26 — REGNUM Видеозапись пуска российских крылатых ракет «Калибр» с подводной лодки из акватории Черного моря по наземным военным объектам киевских боевиков обнародовало 4 мая Минобороны России.
На выложенных в интернет кадрах видно, как происходит пуск нескольких указанных ракет с подлодки, которые затем уходят в направлении указанных им целей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе специальной военной операции силы Донецкой Народной Республики освободили от националистов 175 населённых пунктов.