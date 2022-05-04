Москва, 4 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Остатки находящихся на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе украинских боевиков надежно блокированы, заявил 4 мая министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Mil.ru Сергей Шойгу

«В соответствии с поручением верховного главнокомандующего остатки боевиков, находящиеся в промзоне завода «Азовсталь», надежно блокированы по всему периметру данной территории», — сказал Шойгу.

По его словам, неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что ведомство продолжает эти попытки.