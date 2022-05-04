Казань, 4 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 4 мая провели 6 233 732 лабораторных исследования для выявления заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликованы на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

Svo.aero Тест на COVID-19

По информации ведомства, в Татарии за последние сутки на коронавирус провели 7942 теста. Охват тестированием за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 227,6 исследований.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии всего подтверждено 145 460 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 139 440 пациентов, скончались 1984 человека.

Читайте также: За сутки в больницы Татарии госпитализировали 37 ковид-пациентов