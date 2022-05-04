Стокгольм, 4 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В последнее время «Шведские демократы» сознательно повышают градус риторики вокруг тем преступности и иммиграции. Однако традиционные правые партии не могут просто отмахнуться от «Шведских демократов», поскольку им нужны голоса в риксдаге, чтобы сформировать правительство. Об этом 4 мая заявила политический обозреватель SVT Элизабет Марморштейн.

Шведские демократы. Логотип

Всего несколько лет назад предложение «Шведских демократов» депортировать целые семьи несмотря на то, что только один человек в семье занимается преступной деятельностью, встретило протесты как со стороны «Умеренных», так и «Христианских демократов». Но сегодня две партии сознательно не обращают особого внимания на инициативы «Шведских демократов».

«Речь идет о том, что «Шведские демократы» нужны для того, чтобы «Умеренные» и «Христианские демократы» могли бы иметь хоть какой-то шанс получить власть», — объяснила Марморштейн.

«Для [лидера партии] Окессона важно подчеркнуть, что Шведские демократы всегда являются партией, которая хочет зайти дальше всех, когда речь идет о вопросах иммиграции и преступности», — добавила она.