Москва, , 12:25 — REGNUM В медицинские учреждения Москвы доставлены 155 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 4 мая в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 112 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 521 человек выздоровел после COVID-19.

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