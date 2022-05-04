В Москве с COVID-19 госпитализированы 155 человек
Москва, 4 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Москвы доставлены 155 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 4 мая в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Yanao.ru
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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 112 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 521 человек выздоровел после COVID-19.