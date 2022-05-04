Москва, , 12:24 — REGNUM В Московской области начнут работу специализированные винные ярмарки с дегустацией спиртного из других стран — членов ЕАЭС, сообщили 4 мая в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.

Бутылки вина George Hodan

На ярмарках винодельческой продукции будут продавать вина из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и др. При этом винную ярмарку нельзя организовывать рядом с объектами здравоохранения, образования, спорта и т.д.

Отмечается, что допускается продажа и дегустация только тех вин, которые произведены из выращенного винограда именно на территории этих государств. Продавцы должны иметь сопроводительные документы о легальности производства вин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Подмосковье работали около 17 пасхальных ярмарок.

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