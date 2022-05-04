Джакарта, 4 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил общественности о пике возвращения граждан в города с 6 по 8 мая 2022 года после праздника Лебаран, сообщает Kompas.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

Глава государства призвал общественность вернуться раньше.

«После того, как мы отпразднуем Ид аль-Фитр в нашем родном городе, мы, конечно же, вернемся, чтобы работать и заниматься другими делами», — заявил президент Индонезии.

Кроме того, Джоко Видодо подчеркнул, что правительство всегда будет стараться делать все возможное, чтобы ликвидировать пробки.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии планирует предоставить патрульные катера Индонезии, которые будут использоваться для обеспечения безопасности территориальных вод и морей.