Москва, , 12:22 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровел 521 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 4 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 570 377 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 762 019.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 4 мая число жертв COVID-19 увеличилось на 19 человек.

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