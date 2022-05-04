Сеул, , 12:22 — REGNUM 4 мая Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Южной Кореи осудил новый ракетный пуск КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

Известно, что экстренное заседание совета состоялось вскоре после того, как стало известно о том, что Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету.

Участники встречи призвали КНДР прекратить действия, представляющие серьезную угрозу для Корейского полуострова и международного сообщества, а также вернуться за стол переговоров.

В совете отметили, что Южная Корея приложит усилия для обеспечения безопасности и будет реагировать на любые угрозы в тесной координации с США.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая с территории северокорейского аэропорта Сунан был осуществлен запуск ракеты в сторону Японского моря.

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