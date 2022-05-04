Москва, , 12:21 — REGNUM Рост уровня неизбирательности западных санкций против России связан с отсутствием здравого смысла. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Владимир Легойда Иван Андреевский

«Мое мнение остается неизменным: чем более неизбирательными становятся санкции, чем более они теряют связь со здравым смыслом, тем более отдаленным становится достижение мира, о котором Русская православная церковь молится по благословению святейшего патриарха за каждой литургией. Подтверждая свои слова помощью всем пострадавшим от украинского конфликта», — написал Легойда.

Он также напомнил авторам вводимых против России санкций, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл происходит из семьи, «члены которой на протяжении десятилетий подвергались репрессиям за веру и нравственную позицию во времена воинствующего коммунистического безбожия»: «И никто из них не испугался тюремного заключения и даже расправы, поэтому надо быть совершенно не знакомым с историей нашей церкви, чтобы запугать ее клир и верующих занесением в какие-то списки».