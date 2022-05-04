Кострома, 4 мая 2022, 13:15 — REGNUM На бывшего координатора штаба Навального (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Костроме Александра Зыкова завели уголовное дело по статье о фейках, связанных с деятельностью Вооруженных сил России. Об этом сам Зыков сообщил в социальных сетях.
Ранее мужчина разместил публикацию, в которой со ссылкой на украинское правительство сообщил о «полном уничтожении» 331 гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка. Прокуратура назвала эту информацию «заведомо ложной», страницу Александра Зыкова «ВКонтакте» заблокировали. Сейчас Зыков находится в Нидерландах и полагает, что скоро его объявят в розыск.
Справка: статья 207.3, в которой прописана ответственность за «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» была включена в Уголовный кодекс России в марте 2022 года. Максимальное наказание по ней предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.
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