Кострома, 4 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. На бывшего координатора штаба Навального (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Костроме Александра Зыкова завели уголовное дело по статье о фейках, связанных с деятельностью Вооруженных сил России. Об этом сам Зыков сообщил в социальных сетях.

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«Генеральная прокуратура заблокировала меня в России и возбудила уголовное дело о фейках про российскую армию», — написал он.

Ранее мужчина разместил публикацию, в которой со ссылкой на украинское правительство сообщил о «полном уничтожении» 331 гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка. Прокуратура назвала эту информацию «заведомо ложной», страницу Александра Зыкова «ВКонтакте» заблокировали. Сейчас Зыков находится в Нидерландах и полагает, что скоро его объявят в розыск.