Курск, 4 мая 2022, 12:20 — REGNUM Красный мост в Суджанском районе Курской области обрушился из-за аварийного состояния. Как сообщил портал «Секунда», об этом на совещании 4 мая заявил губернатор Роман Старовойт.

Роман Старовойт
Роман Старовойт
Rosavtodor.ru
«Чтобы не было раненых или, не дай бог, погибших, необходим демонтаж этого сооружения. После демонтажа, учитывая его востребованность, будет построен новый мост», — заявил Старовойт.

По словам мэра Игоря Куцака, собственник моста не согласен передать его в региональную или муниципальную собственность бесплатно, а регион не может платить за аварийное сооружение. То, что мост обрушился из-за ветхости, подтвердила экспертиза, добавил градоначальник.

Читайте ранее в этом сюжете: СК РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва моста в Курской области