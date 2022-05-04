Курск, 4 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Красный мост в Суджанском районе Курской области обрушился из-за аварийного состояния. Как сообщил портал «Секунда», об этом на совещании 4 мая заявил губернатор Роман Старовойт.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

«Чтобы не было раненых или, не дай бог, погибших, необходим демонтаж этого сооружения. После демонтажа, учитывая его востребованность, будет построен новый мост», — заявил Старовойт.

По словам мэра Игоря Куцака, собственник моста не согласен передать его в региональную или муниципальную собственность бесплатно, а регион не может платить за аварийное сооружение. То, что мост обрушился из-за ветхости, подтвердила экспертиза, добавил градоначальник.