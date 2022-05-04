Чебоксары, , 12:20 — REGNUM В Чувашии данные по вакцинации от ковида резко разнятся с информацией оперативного штаба России. Это следует из сведений ведомств, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Данные федерального оперативного штаба и минздрава Чувашии https://стопкоронавирус. рф; https://medicin.cap.ru

Республиканский минздрав заявил, что на «утро 4 мая в Чувашии вакцинировано 578 197 человек, что составляет почти 48% от всего населения республики».

В то же время по последним данным оперативного штаба России (на 29 апреля), в Чувашии числятся привитыми от ковида 697 773 жителя, из них 667 159 человек завершили вакцинацию.

Напомним, что в Чувашии продолжают работать как стационарные, так и мобильные пункты вакцинации от ковида.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю (с 22 по 29 апреля) коллективный иммунитет к COVID-19 снизился в Чувашии на 0,4% и составил 39,6%.

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