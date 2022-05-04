Дзержинск, Нижегородская область, , 12:20 — REGNUM Прокуратура Нижегородской области поручила надзорному органу Дзержинска провести проверку по факту пожара, который произошел утром 4 мая в промзоне города. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Пожар в Дзержинске с расстояния в несколько километров пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области

По предварительным данным, возгорание произошло в районе производственного участка ОАО «Капролактам».

В рамках проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в восточной промзоне города Дзержинска произошел сильный пожар. Столб черного дыма, который фотографировали пользователи социальной сети, виден из нескольких районов города. В мэрии Дзержинска заверили, что угрозы населенным пунктам и жителям нет.

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