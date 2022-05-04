Иркутск, , 12:20 — REGNUM В Иркутской области полицейские проводят рейды, направленные на профилактику пожаров, сообщает 4 мая территориальное ГУ МВД РФ.

Пожар Пресс-служба ГУ МЧС

Всеобще с начала 2022 года сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации проведено более 500 рейдов по профилактике пожаров, из них свыше 100 — с участием взаимодействующих ведомств, в ходе которых выявлено более 60 административных правонарушений.

В большинстве случаев природные пожары являются следствием нарушения человеком требований пожарной безопасности.

Так, накануне полицейские и сотрудники государственного пожарного надзора провели совместный рейд по профилактике пожаров в Шелеховском, Братском и Зиминском районах. Стражи порядка отмечают, подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе.

Участники рейда напомнили людям о том, что запрещено не только разводить открытый огонь, но и сжигать сухую траву, мусор, который накопился на огороде за зиму. Рассказали садоводам и об ответственности, которая предусмотрена статьями 20.4 и 8.32 КоАП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в западных, центральных и южных районах Иркутской области введён особый противопожарный режим. По состоянию на 3 мая в лесном фонде в Иркутской области было полностью ликвидировано 17 пожаров на площади 844,4 га.

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