Пермь, , 12:28 — REGNUM Пермский пороховой завод прокомментировал смертельный несчастный случай, который произошёл на производстве 1 мая. Погибли трое дефектовщиков специзделий. Об этом сообщают СМИ.

Пермский пороховой завод

По решению и. о. генерального директора завода создана рабочая группа, которая устанавливает причины и обстоятельства происшествия. Социальные службы предприятия оказывают материальную и психологическую поддержку родным и близким погибших. В настоящее время завод работает в штатном режиме.

Несчастный случай произошёл вечером 1 мая. В производственном здании проводились работы по изделий и маркировке деревянной тары. В это время произошло воспламенение спецпродукта. Один дефектовщик погиб на месте. Еще двое скончались в ожоговом отделении больницы им. С. Н. Гринберга.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших при пожаре на Пермском пороховом заводе выросло до трёх