Новосибирский «Технопром» станет федеральным
Новосибирск, 4 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин впервые подписал постановление о проведении форума «Технопром-2022». Об этом сообщает телеграм — канал «Объясняем. Новосибирская область».
Анна Алябьева ИА REGNUM
На «Технопроме» в Новосибисрке
Уточняется, что оргкомитет форума возглавит зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Напомним, что «Технопром» пройдёт в Новосибирске с 23 по 26 августа. Обозначенная тема форума — «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России».