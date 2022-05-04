Новосибирск, 4 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин впервые подписал постановление о проведении форума «Технопром-2022». Об этом сообщает телеграм — канал «Объясняем. Новосибирская область».

Анна Алябьева ИА REGNUM На «Технопроме» в Новосибисрке

Уточняется, что оргкомитет форума возглавит зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что «Технопром» пройдёт в Новосибирске с 23 по 26 августа. Обозначенная тема форума — «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России».