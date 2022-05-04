Бухарест, 4 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Один из крупнейших военных заводов Румынии начнет производство новейшей версии американской системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Об этом 4 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Система Patriot

Согласно официальной информации, соответствующее соглашение было подписано 3 мая между румынскими предприятиями Romarm SA и Electromecanica SA и фирмой Raytheon Missiles & Defense (США). Детали сделки не разглашаются.

Предполагается, что указанное производство будет осуществляться на основе румынских государственных инвестиций с привлечением частного капитала.

«Таким образом, Румыния станет первой страной в Европе, обладающей подобной модификацией Patriot», — заявил в Бухаресте министр экономики страны Флорин Спэтару.

Предполагается, что активная фаза производства соответствующих комплексов ПВО в Румынии начнется во второй половине текущего года.