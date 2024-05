Лондон, 4 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Британский инди-рэп-исполнитель Jamie T (Джейми Трейс) подтвердил свои январские обещания, представив 4 мая первый сингл из нового альбома The Theory Of Whatever. Музыкант сообщил о релизе песни в своих социальных сетях.

Официальный YouTube-канал Jamie T Кадр из клипа исполнителя Jamie T

Напомним, что в январе 2022 года музыкант вернулся в свои социальные сети с сообщением о готовности выпустить свой пятый студийный альбом. Точной даты тогда музыкант не назвал, но пообещал представить релиз «в ближайшее время».

Релиз The Theory Of Whatever состоится 29 июля и последует за альбомом 2016 года Trick. Лид-сингл альбома — The Old Style Riders — уже доступен для прослушивания в сети.