Мурманск, , 12:16 — REGNUM В Мурманской области на антикризисную поддержку промышленности направят почти двести миллионов рублей. Средства будут распределяться через Фонд поддержки промышленности. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Из областного бюджета фонду мы выделили 100 миллионов рублей, еще 86 миллионов выделено из федерального бюджета», — сообщил Чибис.

Поддержку могут получить производители молочной продукции, хлебобулочных изделий, обрабатывающие производства.

Как сообщало ИА REGNUM, более 10 млрд рублей направят на поддержку промышленности в Москве.