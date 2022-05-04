Мурманск, 4 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Мурманской области на антикризисную поддержку промышленности направят почти двести миллионов рублей. Средства будут распределяться через Фонд поддержки промышленности. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

«Из областного бюджета фонду мы выделили 100 миллионов рублей, еще 86 миллионов выделено из федерального бюджета», — сообщил Чибис.

Поддержку могут получить производители молочной продукции, хлебобулочных изделий, обрабатывающие производства.

Как сообщало ИА REGNUM, более 10 млрд рублей направят на поддержку промышленности в Москве.