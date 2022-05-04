Братск, Иркутская область, 4 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Иркутской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в отношении 66-летней жительницы Братска, ставшей жертвой телефонного мошенничества, сообщает 4 мая ГУ МВЛ РФ по региону.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Женщина пояснила правоохранителям, что несколько дней назад ей на сотовый телефон позвонил мужчина и представился специалистом службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестное лицо пытается оформить на ее имя займы. Для пресечения преступных действий потребовалось перевести все имеющиеся средства на якобы «защищенный» счет с целью «обнуления» кредитного потенциала.

Чтобы еще больше вызвать доверие у потерпевшей, в разговор с ней подключился и лже-сотрудник Следственного комитета. Под чутким руководством аферистов заявительница перевела на неизвестные счета свыше 1 млн 600 тысяч рублей. На реализацию преступного умысла у злоумышленников ушло восемь дней.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2022 года жительница Ангарска, имеющая экономическое образование, оформила два кредита и перевела деньги лжеброкерам. Через несколько месяцев «помощники» пропали, оставив женщину с долгами.

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