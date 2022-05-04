Донецк, 4 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции силы Донецкой Народной Республики освободили от националистов 175 населённых пунктов. Об этом 4 мая сообщали в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что силы республики при огневой поддержке ВС РФ освободили и установили полный контроль над 175 населенными пунктами, включая Красную Поляну и Новопетриковку.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Донецк, пострадали семь человек.