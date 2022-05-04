Ставрополь, 4 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В параде Победы в городе Ставрополе 9 мая 2022 года будут участвовать казаки казачьих обществ края. Общее число участников составит 80 человек, которые представят практически все территории региона, сообщили в пресс-службе комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казак

Возглавит парадный расчет командир подразделения Ставропольской окружной казачьей дружины Юрий Фоменко. Первая репетиция парадного построения состоялась 3 мая на территории 247-го Кавказского казачьего десантно-штурмового полка в Ставрополе.

Как отметил Фоменко, участников парада могло быть 106 человек, но часть казаков переведена в мобилизационный резерв «БАРС». Есть среди казаков Ставрополья и те, кто участвует в специальной военной операции на территории Украины.

Тем не менее казаки по традиции всегда проходят маршем по площади Ленина в городе Ставрополе в День Победы. И на этот раз 9 мая они пройдут в колонне в парадной форме Терского войскового казачьего общества, отметил Фоменко.