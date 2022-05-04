Белгород, , 12:24 — REGNUM В Белгородской области за истекшие сутки 59 жителей завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 мая в региональном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

В больнице Mos.ru

С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 130 039 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 126 852 человека, скончались от осложнений 2 233 жителя. В ковид-стационарах находится 71 пациент, в том числе девять на ИВЛ, лечатся амбулаторно 883 человека.

По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализировано семь новых ковид-пациентов.