Салехард, 4 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Салехарде перед судом предстанет бывший руководитель Фонда жилищного строительства ЯНАО за хищения. взятки, мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

user1459766245 Стройка

По данным следствия, обвиняемый до декабря 2011 года был директором компании ООО «Ямалстройгрупп». Став руководителем НО «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа», остался «теневым» управляющим компании.

Согласно материалам дела, он разработал и реализовал план хищения бюджетных денег через подконтрольную ему фирму, был инициатором преступных схем, координировал действия соучастников, организовывал передачи взяток должностным лицам, распоряжался похищенным. По данным следствия, в 2011 и 2014 годах между ООО «Ямалстройгрупп» и Дирекцией капстроительства были заключены госконтракты по строительству животноводческого комплекса в посёлке Аксарка Приуральского района и детского сада в Лабытнанги. В сговоре ещё с двумя лицами было похищено при строительстве данных объектов более 105 млн рублей. Кроме того, при исполнении контракта по строительству детского сада премиальная мебель была заменена на кустарную и при этом было украдено 39 млн рублей.

Установлено, что обвиняемый, действуя в интересах одного из банков, а также оказывая покровительство недобросовестным фирмам-застройщикам, нуждающимся в получении крупных кредитов, передал в залог банку имущественные права фонда на строящиеся объекты. В итоге наступили тяжкие последствия в виде невозможности завершения строительства и введения в эксплуатацию более 20 жилых объектов, расположенных в поселках Харп, Панаевск и Уренгой, предназначенных для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Бюджету ЯНАО причинён ущерб в размере 619 млн рублей, потраченных фондом на строительство этих объектов.

В целом, объём уголовного дела составил 138 томов, допрошено более 200 свидетелей. Следственные действия проводились на территориях более чем 10 субъектов РФ и в трёх иностранных государствах. Собранные материалы были признаны судом достаточными для наложения ареста на имущество обвиняемого стоимостью более миллиарда рублей, находящееся как на территории России, так и за рубежом. В том числе наложен арест на гостиничный комплекс, промышленные базы, жилые дома, квартиры, самолет, катер и транспортные средства.