Кемерово, , 12:13 — REGNUM В Кемеровской области 100% светодиодные светильники уже установлены в Берёзовском, Киселёвске, Мысках, Полысаеве, Осинниках, а также в Кемеровском, Мариинском, Топкинском и Юргинском муниципальных округах. Всего в текущем году в регионе планируется заменить на светодиодные свыше 24 тыс. уличных светильников, сообщили в кузбасском правительстве.

Светодиодное освещение в Кузбассе Правительство Кемеровской области

«Модернизация уличного освещения — один из факторов обеспечения комфорта и безопасности наших жителей, — заявил губернатор Сергей Цивилёв. — В результате перехода на светодиодное освещение расход электроэнергии сокращается более чем в два раза, при этом такие светильники светят ярче ртутных ламп. Кроме того, важно, что срок их эксплуатации значительно выше».

До конца 2022 года количество современных светодиодных светильников по региону планируется довести до 80%, сейчас этот показатель составляет 67%.