Кишинёв, 4 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Рассмотрение заявки Молдавии на вхождение в ЕС будет довольно сложным процессом. Об этом 4 мая заявил на пресс-конференции прибывший в Кишинёв председатель Европейского совета Шарль Мишель.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

«Европейская комиссия объявила, что намерена завершить работу по заключению в определённые сроки и опубликовать итоговое заключение к концу июня. После этого последует процедура оценки», — сказал Мишель.

Далее, по его словам, вопрос о рассмотрении заявки нужно будет включить в повестку дня Евросовета. Когда там смогут рассмотреть этот вопрос, Мишель не сказал.

Напомним, Молдавия 3 марта подала заявку на вхождение в ЕС. 22 апреля послу Евросоюза в Кишиневе Янису Мажейксу торжественно вручили заполненную первую часть анкеты, которую вручают желающим стать кандидатом на вступление в ЕС.