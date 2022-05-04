Дзержинск, Нижегородская область, , 12:11 — REGNUM Сообщение о пожаре на Автозаводском шоссе в Дзержинске поступило около 11:00 мск. Пожарно-спасательные подразделения выехали на пожар по третьему рангу, сообщает пресс-служба администрации города на своей странице в социальной сети.

Пожар Pixabay.com

Уточняется, что горение происходит на открытой территории, угрозы для населенных пунктов и жителей нет. В мэрии добавили, что информация является оперативной и подлежит уточнению.

На место пожара выехали мэр Дзержинска Иван Носков и замгубернатора Нижегородской области Петр Банников.

Как сообщало ИА REGNUM, в восточной промзоне города Дзержинска произошел сильный пожар. Столб черного дыма, который фотографировали пользователи социальной сети, виден из нескольких районов города. По данным telegram-канала Ni Mash, на территории завода «Капролактам» загорелась цистерна с растворителем.