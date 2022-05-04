Симферополь, 4 мая, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Республика Крым получит 135 млн рублей на оснащение медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием. Об этом 4 мая в телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов со ссылкой на распоряжение председателя правительства РФ.

Юлия Кораблёва ИА REGNUM Реабилитационное занятие в больнице

«Это позволит повысить доступность медицинской реабилитации для инвалидов, а также для пациентов после перенесённых заболеваний, операций и травм», — уточнил Аксёнов.

Как сообщается на сайте российского правительства, в 2022 году на оснащение медицинских организаций в регионах современным реабилитационным оборудованием всего будет направлено более 8,8 млрд рублей. Деньги пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 клиниках.