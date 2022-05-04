Иркутск, 4 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Иркутские правоохранители 4 мая обнародовали неутешительные итоги проверок ночных клубов. Как сообщает ГУ МВД по региону, в ходе рейдов, состоявшихся в минувшие выходные, в баре на улице Баррикад осуществлялась продажа вина, виски, джина и рома без сопроводительных документов. Наряду с оказанием услуг общественного питания гостям предлагались кальяны. В отношении предпринимателя возбуждено два административных производства.

Ночной клуб

Проверке также подвергся клуб, расположенный на улице Карла Маркса. Поводом стало поступившее в дежурную часть сообщение о том, что в заведении находятся несовершеннолетние. Указанный факт подтвердился. Напомним, около недели назад стражи порядка выявили в данном объекте 36 молодых людей и девушек, не достигших 18-летнего возраста. Кроме того, в заведении продавали спиртное без лицензии.

В отношении владельца проводится административное расследование по части 3 ст. 14.17 КоАП РФ. Наказание за данное правонарушение — штраф не менее 3-х миллионов рублей с конфискацией продукции либо административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт, завязавшейся ночью 1 мая 2021 года у одного из ночных клубов в Иркутске, закончился трагедией.

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