* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 4 мая, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Один из командиров Фронта национального сопротивления был убит в ходе ожесточенных боёв между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами фронта в долине Андараб в афганской провинции Баглан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

kropekk_pl Убийство

Источники сообщили изданию, что столкновения произошли в ночь на 4 мая в селе Каше-Тараш уезда Андараб.

По словам собеседников, в результате боёв был убит Шукрулла Андараби, один из командиров Фронта сопротивления. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также понесли потери в ходе боестолкновений, но точные цифры не называются.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Баглане пока не дали комментариев.