Москва, 4 мая 2022, 12:08 — REGNUM Москва запретила въезд в Россию премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе МИД этой страны Есимасе Хаяси, сообщили 4 мая в МИД РФ.
Отмечается, что администрация Кисиды развернула «беспрецедентную антироссийскую кампанию, допуская неприемлемую риторику в адрес России, в том числе клевету и прямые угрозы». Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении РФ, уточнили в МИД.
Так, в списке премьер-министр Японии Фумио Кисида, глава МИД этой страны Есимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси. Всего в «стоп-листе» 63 человека.