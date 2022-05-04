Москва, 4 мая, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Москва запретила въезд в Россию премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе МИД этой страны Ёсимасе Хаяси, сообщили 4 мая в МИД РФ.

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Отмечается, что администрация Кисиды развернула «беспрецедентную антироссийскую кампанию, допуская неприемлемую риторику в адрес России, в том числе клевету и прямые угрозы». Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении РФ, уточнили в МИД.

«В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны. С учетом изложенного, а также введенных правительством Японии персональных санкций против российских граждан, включая высшее руководство государства, принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих граждан Японии», — сообщили в МИД, прикрепив список японских подданных, которым отныне закрыт въезд в Россию.

Так, в списке премьер-министр Японии Фумио Кисида, глава МИД этой страны Ёсимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси. Всего в «стоп-листе» 63 человека.