Москва, 4 мая, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Транспортные средства НАТО, прибывшие на Украину с оружием и амуницией для украинских войск, будет уничтожаться. Об этом 4 мая заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

Министр рассказал, что США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием.

«Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооружённых сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», — предупредил Шойгу.