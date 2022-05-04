Гавана, , 12:20 — REGNUM Куба, Доминиканская Республика и Германия разработали совместный план восстановления Доминиканы при помощи развития зелёной энергетики. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Доминиканская Республика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Программа сотрудничества рассчитана на период до 2023 года, для её реализации из регионального фонда трёхстороннего сотрудничества между этими странами будет выделено около 750 миллионов евро. Основной целью проекта станет развитие солнечной энергетики за счёт расширения технологических возможностей Доминиканы.

Обеспечивать финансовую и технологическую поддержку будет Германия. Куба участвует в проекте для передачи технологий и ведения переговоров с Доминиканой.

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