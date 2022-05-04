Эрзинский район, Тыва, 4 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Эрзинском районе Тувы вынесен приговор по делу об убийстве и принуждение свидетеля к даче ложных показаний. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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По данным следствия, в августе 2020 года из-за личной неприязни житель села Нарын на автомобиле односельчанина умышленно сбил знакомую. В результате та скончалась на месте.

«В дальнейшем, с целью избежать ответственности за совершенное преступление, мужчина угрожал убийством прямому очевидцу происшедшего, применяя в отношении него насилие», — отметили в надзорном ведомстве.

По итогам слушаний судья признал 25-летнего подсудимого виновным и приговорил к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.