Москва, 4 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В военных парадах, приуроченных к 77-й годовщине Дня Победы Советского Союза над нацисткой Германией, будут участвовать в общей сложности почти 65 тысяч человек, парады пройдут в 28 российских городах. Об этом 4 мая рассказал на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили командующего парадом и примающего парад

«В этом году военные парады пройдут в 28 городах России», — сказал он.

Помимо этого, глава Минобороны РФ уточнил, что в них примут участие «почти 65 тыс. человек», а также будет задействовано «около 2 тыс. 400 образцов вооружения и военной техники, более 460 воздушных судов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что на сегодняшний день город Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) контролируется российскими военными.