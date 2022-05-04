Пули-Хумри, Афганистан, 4 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Наводнения в уезде Даханаи-Хури афганской провинции Баглан привели к жертвам и материальному ущербу. Об этом 4 мая сообщает газета «8 Собх».

Цитата из видео очевидцев наводнения в Забайкалье Наводнение в Забайкалье: река Никишиха

Проливные дожди в уезде шли со вчерашнего дня.

По данным источников, в результате наводнения погибли четыре человека и было разрушено более десяти домов.