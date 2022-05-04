Новосибирск, , 12:05 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализирован 621 пациент, в том числе девять детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 100 новых носителей коронавируса. За это же время 94 человека выписаны с выздоровлением, два пациента скончались, в реанимации находится 65 человек, на ИВЛ — шестеро.

Всего в регионе зарегистрировано 256 610 случаев заражения коронавирусом, 249 638 пациентов выписаны с выздоровлением, умер 5631 человек.