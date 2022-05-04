Новосибирск, 4 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализирован 621 пациент, в том числе девять детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 100 новых носителей коронавируса. За это же время 94 человека выписаны с выздоровлением, два пациента скончались, в реанимации находится 65 человек, на ИВЛ — шестеро.

Всего в регионе зарегистрировано 256 610 случаев заражения коронавирусом, 249 638 пациентов выписаны с выздоровлением, умер 5631 человек.