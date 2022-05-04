Тверь, , 12:04 — REGNUM Церемонии поднятия российского флага и исполнения гимна Российской Федерации открыли учебную неделю 4 мая в 200 школах Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Флаг России

Впервые такая церемония состоялась в тверских школах 25 апреля. Сегодня поднимали государственный флаг и исполняли российский гимн в 200 школа региона. Отметим, что новые флагштоки в образовательных организациях Тверской области установлены по поручению губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе первых традицию проведения торжественных линеек в школах ввели в Севастополе, затем к мероприятиям присоединились другие регионы России.