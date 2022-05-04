Таллин, 4 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Число выявляемых случаев заражения коронавируса COVID-19 снижается в Эстонии 11-ю неделю подряд. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

С 25 апреля по 1 мая в стране были выявлены 2 039 новых случаев заражения коронавирусом — это на 26% меньше, чем неделей ранее. При этом число госпитализированных с коронавирусом пациентов не снизилось. По положению на начало мая, в госпитализации нуждались 156 человек — на 4 больше, чем неделей ранее.

За неделю скончались девять человек с коронавирусом. Двухнедельная кумулятивная заболеваемость составила 360 случаев на 100 000 населения.

Эксперты ранее высказали сомнение в правдивости статистики департамента, так как ведомство перестало публиковать ежедневную статистику по COVID-19.