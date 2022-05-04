Токио, 4 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Премьер Японии Фумио Кисида включён в список санкций России, сообщает 4 мая Министерство иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Глава японского правительства оказался в списке 63 граждан его страны, кому запрещён въезд в Россию.

В списке японских граждан, которым запрещён въезд в Россию, оказался премьер Фумио Кисида, глава МИД страны Ёсимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси и другие государственные деятели Японии.