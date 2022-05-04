Москва, , 12:01 — REGNUM В I квартале 2022 года Центральный банк России поступило 94,9 тыс. жалоб. Это на 38,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщается 4 мая на сайте регулятора.

Жалоба Orin Zebest

Значительное увеличение жалоб произошло в связи с введением западных санкций. Чаще всего граждане просили разъяснить меры поддержки населения и бизнеса, порядок операций с валютой, работу платежных карт и т.д.

Рост числа жалоб на банки в январе–марте составил 15,5%. Основные причины — отказ в выдаче денег с валютного вклада или с банковского счета и отсутствие наличных в банкоматах.

Отмечается, что Банк России оперативно не только объяснял гражданам суть изменений, но и восстанавливал права заявителей, если подтверждались нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, количество жалоб на российские банки за январь–июнь 2021 года сократилось: на 15,6%.

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