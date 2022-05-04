Москва, 4 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Система видеопомощи арбитрам (VAR) исправила 60 из 115 судейских ошибок за 21-й тур чемпионата России по футболу. Об этом 4 мая заявил глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Арбитр

«По состоянию на 21-й тур VAR исправил 60 ошибок из 115. Поэтому, когда мне говорят, что VAR надо отменять, я этого абсолютно не понимаю», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент судейства РФС ведёт работу по выбору провайдера для системы VAR.