Черемхово, Иркутская область, , 12:00 — REGNUM Сотрудники ГИБДД сообщают подробности серьёзного ДТП со смертельным исходом, случившегося накануне вечером, 3 мая, в Черемховском районе Иркутской области.

Авария Мвд.рф

Инцидент произошел около 22:00 местного времени на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Худорожкина.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомашины Toyota Corona на полосе встречного движения допустил столкновение с грузовиком «ГАЗ».

В результате случившегося погибли водитель и 24-летний пассажир Toyota. Кроме этого, три пассажира иномарки, мужчины в возрасте от 21 до 37 лет, получили травмы и госпитализированы в медучреждение. Водитель грузовика не пострадал.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Автоинспекторами установлено, что находившийся за рулем тойоты мужчина не имел водительского удостоверения.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю и праздничные дни (с 25 апреля по 3 мая) на территории Иркутской области произошло 60 аварий, в которых восемь человек погибли, 76 получили травмы различной степени тяжести.

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